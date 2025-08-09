AJet, Filosuna Yeni Boeing Uçakları Ekliyor

YURT içi ve yurt dışında açtığı destinasyonlarla uçuş ağını genişleten AJet, ağustos ayı içeresinde filoya katılması beklenen 3 adet Boeing 737-8 MAX tipi uçakların ilkini İstanbul'a getirdi. Havayolu şirketi 2027 yılına kadar filoya 45 uçak daha ekleyecek.

Türkiye'nin en genç hava yolu şirketi olan AJet, filosunu gençleştirme ve büyütme hedefi doğrultusunda ilerliyor. ABD'de test uçuşları ve teknik kabul süreçleri yapılan TC-OHA tescilli yeni Boeing 737-8 MAX uçağı, 9 Ağustos Cumartesi günü İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı. ABD'den kalkış yapan ve 12 saat 30 dakika süren uçuşun ardından İstanbul'a inen uçak, AJet ekipleri tarafından karşılandı. Bu ay içerisinde TC-OHB ve TC-OHC tescillerini taşıyan iki yeni Boeing 737-8 MAX uçağı daha ABD'den Türkiye'ye getirilecek. AJet, 2025-2027 yılları arasında toplam 45 adet fabrika çıkışlı Boeing 737-8 MAX uçağını filosuna katmayı hedefliyor.

UÇAK KOLTUK MONTAJ İŞLEMLERİ TAMAMLANIP, SEFERE VERİLECEK

ABD'de tüm test uçuşlarını başarıyla tamamlayan TC-OHA tescilli Boeing 737-8 MAX uçağı, İstanbul'da AJet'in operasyonel gereksinimlerine uygun şekilde standardizasyona tabi tutulacak. Uçağa yerli üretim Minigram adı verilen daha konforlu ve daha ince koltuklar monte edilecek. Kabin donanımları ve koltuk montajı işlemlerinin ardından uçak tarifeli seferlere başlayacak.

2026 YILINDA FİLOMUZDA BÜYÜK ORANDA YENİ NESİL UÇAK OLACAK

Filo büyütme çalışmaları hakkında bilgi veren AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, "Filo yatırımlarımız, misafirlerimizin memnuniyetini artırma ve sürdürülebilir operasyon hedeflerimiz doğrultusunda şekilleniyor. Boeing 737-8 MAX uçaklarıyla filomuzun yaş ortalamasını düşürürken, aynı zamanda yakıt verimliliğini artırıyor, karbon emisyonlarını azaltıyoruz. 2025 yılında filomuza girmeye başlayan yeni nesil uçaklar yıl sonuna kadar devam edecek. 2026 yaz dönemi itibarıyla filomuz büyük oranda yeni nesil uçaklardan oluşacak" dedi.

Boeing 737-8 MAX'in özellikleri

Kalkış Ağırlığı : Maksimum 82.190 kg

Menzil : Yaklaşık 6.100 km

Sürat : Maksimum 975 kmh

Koltuk Kapasitesi : 189

Yakıt Verimliliği : Yüksek

Emisyon Değerleri : Düşük ve çevre dostu