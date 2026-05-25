Airbus'ın tedarik sorunları Qantas'ın ilk A350 teslimat takvimini erteletti

Avrupalı uçak üreticisi Airbus'ın tedarik zincirinde yaşadığı sorunlar nedeniyle, Avustralyalı hava yolu şirketi Qantas'ın "Project Sunrise" kapsamındaki ilk A350 teslimatı Nisan 2027'ye ertelendi.

Şirket sözcülüğü tarafından yapılan açıklamada, Qantas'ın sipariş ettiği özel donanımlı 12 adet uzun menzilli uçaktan ilkinin teslimatının, parça tedarikindeki aksaklıklar sebebiyle sarktığı doğrulandı.

Qantas, söz konusu teslimatın orijinal takvime göre 2026'nın sonunda gerçekleşmesini bekliyordu.

Küresel havacılık sektöründe dönüm noktası olması beklenen proje kapsamındaki bu gecikme, şirketin kıtalararası uçuş stratejisinde takvim değişikliğine yol açtı.

Kesintisiz 22 saat boyunca havada kalabilecek şekilde tasarlanan A350-1000 ULR model uçaklar, Avustralya'nın doğu kıyısından Londra ve New York gibi küresel merkezlere doğrudan uçuş imkanı sağlayacak.

Orta Doğu'daki aktarma noktalarını tamamen devre dışı bırakmasını sağlayacak bu hamle, seyahat süresini tek yönde 4 saate kadar kısaltacak.

Sektör uzmanları, özellikle Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilimler ve hava sahası kısıtlamalarının aktarmasız uçuşları ticari ve stratejik açıdan çok daha cazip hale getirdiğini belirtiyor.