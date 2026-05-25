Airbus'ın tedarik sorunları Qantas'ın ilk A350 teslimat takvimini erteletti

Avrupalı uçak üreticisi Airbus'ın tedarik zincirindeki aksaklıklar nedeniyle, Avustralyalı Qantas'ın 'Project Sunrise' kapsamındaki ilk A350-1000 ULR uçağının teslimatı Nisan 2027'ye ertelendi. Kesintisiz 22 saat uçuş kapasiteli uçaklar, Avustralya'dan Londra ve New York'a aktarmasız seferler düzenleyecek.

Şirket sözcülüğü tarafından yapılan açıklamada, Qantas'ın sipariş ettiği özel donanımlı 12 adet uzun menzilli uçaktan ilkinin teslimatının, parça tedarikindeki aksaklıklar sebebiyle sarktığı doğrulandı.

Qantas, söz konusu teslimatın orijinal takvime göre 2026'nın sonunda gerçekleşmesini bekliyordu.

Kesintisiz 22 saat boyunca havada kalabilecek şekilde tasarlanan A350-1000 ULR model uçaklar, Avustralya'nın doğu kıyısından Londra ve New York gibi küresel merkezlere doğrudan uçuş imkanı sağlayacak.

Orta Doğu'daki aktarma noktalarını tamamen devre dışı bırakmasını sağlayacak bu hamle, seyahat süresini tek yönde 4 saate kadar kısaltacak.

Sektör uzmanları, özellikle Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilimler ve hava sahası kısıtlamalarının aktarmasız uçuşları ticari ve stratejik açıdan çok daha cazip hale getirdiğini belirtiyor.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş
