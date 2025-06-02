Air Malta, İstanbul Havalimanı'na Tarifeli Uçuşlara Başladı

Air Malta, İstanbul Havalimanı'na Tarifeli Uçuşlara Başladı
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Malta'nın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Air Malta, İstanbul Havalimanı'na tarifeli uçuşlarına başladı. Şirket, haftada üç gün uçuş gerçekleştirerek yolculara konforlu seyahat imkanı sunacak.

Malta'nın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Air Malta, İstanbul Havalimanı'na tarifeli uçuşlarına bugünden itibaren başladı.

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, hava yolu şirketi başkent Valletta'daki Malta Uluslararası Havalimanı'ndan İstanbul'a haftanın 3 günü uçacak.

Pazartesi, salı ve perşembe karşılıklı icra edilecek seferler, toplam 180 yolcu kapasiteli "Airbus A320 Neo" tipi uçaklarla yapılacak.

"Business" ve "ekonomi" sınıfı olmak üzere çift kabin konfigürasyonu bulunan uçaklarda "business" koltuk sayısı ise talebe göre değişkenlik gösterecek.

Air Malta ile THY arasında hayata geçirilen kod paylaşımı anlaşmasıyla yolcular, tek bir biletle Malta-İstanbul güzergahının yanı sıra aktarmalı seyahatlerde bagajlarını son varış noktasına kadar teslim edebilecek.

İstanbul Havalimanı, Air Malta'yla beraber Avrupa ve Akdeniz havacılığındaki stratejik konumunu daha da pekiştirmeyi hedefliyor.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Ekonomi
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