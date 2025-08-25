Ağustos Ayında İmalat Sanayisinde Kapasite Kullanım Oranı Düşüş Gösterdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayına ilişkin imalat sanayisi kapasite kullanım oranının bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak yüzde 73,5'e gerilediğini açıkladı. Mevsimsel etkilerden arındırılmış oran ise yüzde 73,6 oldu.

İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı (KKO), ağustosta geçen aya göre 0,7 puan azalarak yüzde 73,5'e geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayına ilişkin İmalat Sanayi KKO verilerini açıkladı.

Buna göre, temmuz ayında imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1832 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış KKO, geçen aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 73,6 oldu.

Mevsimsel etkilerden arındırılmamış KKO, ağustosta geçen aya göre 0,7 puan azalarak yüzde 73,5'e geriledi.

2024 ve 2025 yıllarında aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı (yüzde) şöyle:

Aylar/Yıl

20242025
Ocak

76,274,6
Şubat

76,474,5
Mart

76,274,4
Nisan

76,774,3
Mayıs

76,375,0
Haziran

76,374,6
Temmuz

75,974,2
Ağustos

75,473,5
Eylül

74,9

Ekim

74,9

Kasım

75,6

Aralık

75,8

Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi
