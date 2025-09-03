Ağustos Ayı Enflasyon Verileri Açıklandı: Tüketici Enflasyonu %32,95

Ağustos Ayı Enflasyon Verileri Açıklandı: Tüketici Enflasyonu %32,95
TÜİK, Ağustos 2025 dönemi enflasyon verilerini duyurdu. Tüketici enflasyonu yıllık %32,95, aylık ise %2,04 olarak belirlendi. Kiralar %39,62'ye kadar artabilecek. Gıda, ulaştırma ve konut harcamalarındaki artış dikkat çekiyor.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayında tüketici enflasyonunun yıllık 32,95, aylık 2,04 olduğunu açıkladı.

TÜİK, Ağustos 2025 dönemine ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre; tüketici fiyatları 2025 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,04, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 21,50, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,95 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 39,62 arttı.

KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE 39,62

Ağustos ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kira artış oranı da belli oldu. Eylül ayında ev ve iş yerlerinin kirası yüzde 39,62'ye kadar artırılabilecek. Tüketici fiyatlarında en yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 33,28 artış, ulaştırmada yüzde 24,86 artış ve konutta yüzde 53,27 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 7,97, ulaştırmada yüzde 4,10 ve konutta yüzde 8,12 oldu. En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 3,02 artış, ulaştırmada yüzde 1,55 artış ve konutta yüzde 2,66 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,72, ulaştırmada yüzde 0,24 ve konutta yüzde 0,46 oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan, 20 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 119 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

YILLIK ÜRETİCİ ENFLASYONU YÜZDE 25,16

Yurt içi üretici fiyatları, 2025 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,48, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 20,62, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,16 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 26,28 arttı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
