Agrotech'te üst düzey atama

Tarım ve teknoloji alanında faaliyet gösteren Agrotech'te Genel Müdürlük görevine Serhan Nircan getirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Agrotech'te yönetim yapılanması kapsamında üst düzey bir atama gerçekleşti.

Telekomünikasyon, teknoloji ve yeni nesil ticaret alanlarında 25 yılı aşkın deneyime sahip Nircan, Agrotech Genel Müdürü oldu.

Bircan'ın, yeni görevinde şirketin büyüme stratejilerine, operasyonel verimlilik hedeflerine ve teknoloji odaklı dönüşüm vizyonuna katkı sağlaması hedefleniyor.

Bilkent Üniversitesi mezunu Serhan Nircan, IMD Business School'da tamamladığı Global Liderlik Programı ile uluslararası yönetim perspektifini güçlendirdi.

Fuudy ve İsteGelsin'de operasyon ve operasyonel mükemmellik fonksiyonlarına, Yıldız Ventures'ta yeni iş modellerinin pazara giriş süreçlerine liderlik eden Nircan, kariyerinin önemli bir bölümünü geçirdiği Turkcell'de satış geliştirme, müşteri süreç yönetimi ve alternatif satış kanallarında kritik görevler üstlendi.

Kariyeri boyunca farklı sektörlerde büyüme stratejileri, operasyonel mükemmellik ve karlılık odaklı dönüşüm projelerine liderlik eden Nircan, son olarak Apple'ın premium partneri Gürgençler'in tedarik zinciri ve satın alma fonksiyonlarını yönetti.