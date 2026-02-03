İzmir'deki tarım ve hayvancılık fuarı, sektörü 21. kez buluşturdu

İzmir'de düzenlenen AGROEXPO Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 21. kez kapılarını açtı.

Fuar İzmir'deki organizasyon, bu yıl küresel ısınma ve tarımda artan kuraklık riskine dikkati çekmek amacıyla "Hayat veren su" temasıyla düzenlendi.

Fuarın açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, en az 150 bin ziyaretçiyi fuarda ağırlamayı hedeflediklerini belirterek, ziyaretçilerin fuarda tarım sektörünü ileriye taşıyacak çok sayıda yenilikçi çözüme ulaşabileceğini kaydetti.

Tugay, yapay zeka destekli tarım makineleri, akıllı sulama sistemleri, veri temelli üretim modelleri ve su verimliliğini artıran teknolojilerin fuarda sergilendiğini söyledi.

İYİ Parti Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkanı Yardımcısı Kadir Ulusoy da tarımın siyaset üstü bir konu olduğunu, bütün siyasi partilerin milli bir tavırla bu sektöre yaklaşması gerektiğini ifade etti.

İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ömer Gökhan Tuncer ise iklime dayalı tarımın bir tercih değil küresel bir zorunluluk olduğunu dile getirerek, teknolojinin tarımın en büyük kaynağı haline geldiğini, tarımda bilgi, yazılım ve mühendisliğin öne çıktığını, tarımsal üretimin yerellikten çıkıp küresel sistemin parçası olduğunu anlattı.

7 Şubat'ta sona erecek

Fuara, Türkiye başta olmak üzere 60 ülkeden 500'den fazla firma, kurum ve kuruluş katıldı.

Katılımcılar açtıkları stantlarda arıcılık, bitkisel üretim, canlı hayvan, fidancılık, gübre, hayvancılık, sulama sistemleri, süt teknolojileri, tohumculuk, traktörler, tarım makineleri, kanatlı sektörü ve yedek parça alanlarında çalışmalarını ve yeniliklerini sunuyor.

Çeşitli etkinliklerin de yer alacağı fuar, 7 Şubat'ta sona erecek.