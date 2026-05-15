Haberler

Ağrı'da meyve yetiştiriciliğinin yaygınlaşması amacıyla çiftçilere fidan desteği

Ağrı'da meyve yetiştiriciliğinin yaygınlaşması amacıyla çiftçilere fidan desteği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağrı'da meyve yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak amacıyla, valilik koordinesinde yüzde 75 hibe desteğiyle 2 bin 500 çiftçiye 50 bin armut, kiraz ve elma fidanı dağıtıldı. Vali Bozkurt, projeyle tarımsal üretimi ve kırsal kalkınmayı güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Ağrı'da meyve yetiştiriciliğinin yaygınlaşması amacıyla çiftçilere yüzde 75 hibe desteğiyle 50 bin armut, kiraz ve elma fidanı verildi.

Valilik koordinesinde, İl Özel İdaresince yüzde 75 hibeyle "Meyve Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi" hayata geçirildi.

Bu kapsamda kentte meyve üretiminin artırılması amacıyla il genelinde 2 bin 500 çiftçiye 50 bin armut, kiraz ve elma fidanı dağıtıldı.

Vali Önder Bozkurt, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci ile İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu, Ozanlar köyündeki meyve fidanı dağıtım programına katıldı, özel gereksinimli öğrenciler ve çiftçilerle fidanları toprakla buluşturdu.

Vali Bozkurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, üreticilerin 14 Mayıs Çiftçiler Günü'nü kutlayarak, bereketli bir sezon geçirmeleri temennisinde bulundu.

Çiftçilere verilen 50 bin fidanla kentte meyvecilik üretiminin yaygınlaşmasını amaçladıklarını belirten Bozkurt, şöyle konuştu:

"Amacımız Ağrı Zirai Kalkınma Faaliyet Planı çerçevesinde belirlemiş olduğumuz hedefler kapsamında meyve ve sebze üretimini artırmak, tarımsal üretimi ve kırsal kalkınmayı güçlendirmektir???????. Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği üzere 'güçlü Türkiye, güçlü tarımdan geçer.' Hükümetimiz tarıma çok önem vermektedir, tarım sektörünü stratejik bir alan olarak belirlemiştir."

Bozkurt, kentin tarım ve hayvancılık potansiyelini öne çıkaran birçok projeyi hayata geçirmeye devam edeceklerini anlattı.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez
İran 'Her şeyin bir sınırı var' diyerek İsrail'le yakınlaşan ülkeyi uyardı

Diplomatik dili kenara bıraktı! İsrail'le yakınlaşan ülkeye uyarı
TÜİK anketini reddeden vatandaşa 19 bin lira ceza

TÜİK anketini reddeden vatandaşa 19 bin lira ceza
Özel kalem müdürünün evi, görenleri hayrete düşürdü

Özel kalem müdürünün evine bakın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Acun Ilıcalı 'çaresiz kaldık' diyerek açıkladı: Barış Murat Yağcı diskalifiye oldu

Acun "çaresiz kaldık" diyerek açıkladı! Bir diskalifiye daha
İngiltere'yi karıştıran 'Casusluk' olayına Acun Ilıcalı'dan zehir zemberek tepki

Koca ülkeyi karıştıran bu kareye Acun Ilıcalı'dan zehir zemberek tepki
Dzeko'dan Fener taraftarını duygulandıran sözler

Formayı imzalarken söylediği Fener taraftarını duygulandırdı
AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan'dan Özel'e yanıt: İftiraların yüzünden İzmir için çalışmaktan geri durmayız

İnan'dan "Hizmetleri engellemeye çalışıyor" diyen Özel'e sert yanıt
Bakan Çiftçi'den işaret diliyle anlamlı mesaj

Bakan Çİftçi'yi hiç böyle görmediniz! Gören ikinci defa izliyor
Bahis eylemi sebebiyle PFDK'ye sevk edilen hakem Zorbay Küçük'e ceza çıkmadı

PFDK'dan çok konuşulacak Zorbay Küçük kararı

Dev bankadan altın yatırımcısına güzel haber! Tarih bile verdiler

Dev bankadan altın yatırımcısına güzel haber! Tarih bile verdiler