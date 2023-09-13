Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı Arı ve Bal Üretimi İncelemelerinde Bulundu

Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, bölgede arı ve bal üretimi noktasında incelemelerde bulundu. Arıcılarla bir araya gelen Kaymakam Bilici, bal üretiminin her aşaması hakkında detaylı bilgi aldı.

Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, bölgede arı ve bal üretimi noktasında incelemelerde bulundu.

Arı ve bal üretimi noktasında merkez haline gelen Emirdağ ilçesinde arıcılar çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Kaymakamı Bilici arıcıları ziyaret etti. Ziyarette Kaymakam Bilici bal üretiminin her aşaması ile ilgili detaylı incelemeler yaptı. Bilici yaptığı incelemelerin ardından arıcılardan bilgiler aldı. - AFYONKARAHİSAR