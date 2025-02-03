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Afyonkarahisar'da İstihdam ve Mesleki Eğitim Toplantısı

Afyonkarahisar'da İstihdam ve Mesleki Eğitim Toplantısı
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Afyonkarahisar İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu, Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı başkanlığında istihdam politikalarını ve 2025 yılı için planları tartışmak üzere toplandı.

Afyonkarahisar İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı başkanlığında kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda istihdam ve mesleki eğitim politikalarının oluşturulması, istihdamı koruyucu, geliştirici ve teşvik edici önlemler ile uygulanacak aktif işgücü programlarının belirlenmesi, istihdam etkinliklerinin ve mesleki eğitimin izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik çalışmalar görüşüldü.

2024 yılında yürütülen faaliyetlerin de değerlendirildiği toplantıda, 2025 yılında faaliyete geçecek olan firmalar ve istihdama yönelik atılacak adımlar da ele alındı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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