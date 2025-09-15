Afyonkarahisar'da 75 Kişilik Geçici İşgücü Uyum Programı Başlıyor

Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan açıklamada 229 gün süreyle toplam 75 kişilik geçici süreli İşgücü Uyum Programı (İUP) uygulanacağı belirtildi.

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Afyonkarahisar Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve kamu kurumları iş birliğinde kamusal faaliyetlerin desteklemesi amacıyla 229 gün süreyle toplam 75 kişilik geçici süreli İşgücü Uyum Programı (İUP) uygulanacak. İUP çerçevesinde 20' si Afyonkarahisar Valiliği, 35'i Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 5'i Afyonkarahisar Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, 5' i Afyonkarahisar İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, 10' u Afyonkarahisar Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü olmak üzere toplam 75 kişi geçici süreli İşgücü Uyum Programı çerçevesinde istihdam edilecek. Programa katılmak isteyen adaylar 15-19 Eylül 2025 tarihleri arasında https://esube.iskur.gov.tr internet adresinden, Alo 170 Çalışma Hayatı İletişim Merkezinden ya da E-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek. Başvuruda sorun yaşayan vatandaşlar için İŞKUR İl Müdürlüğünden başvuruda bulunabilecek" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR