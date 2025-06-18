Afyonkarahisar'da 54 Kırsal Kalkınma Projesi Hayata Geçiyor

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) çerçevesinde Afyonkarahisar'da toplam 54 proje uygulanacak. Bu projelerin 25'inin ekonomik yatırımlar, 29'unun ise altyapı projelerinden oluştuğu belirtildi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Özkan Parlak yaptığı açıklamada, projelerle kırsalda gelir düzeyinin artırılması, tarım-sanayi entegrasyonunun sağlanması, gıda güvenliği, izlenebilirlik ve yeni teknolojilerin yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini belirtti. Ekonomik yatırımlar; 9 yeni tesis, 6 tamamlama, 5 kapasite artırımı ve 5 modernizasyon projesinden oluşurken, altyapı projelerinin tamamı modernizasyon niteliğinde olacak. Yaklaşık 465 milyon TL tutarındaki projeler için 228 milyon TL hibe desteği sağlanacak ve 274 kişiye istihdam imkanı sunulacak. Afyonkarahisar'ın Türkiye genelinde ilk 3 il arasında yer aldığını vurgulayan İl Müdürü Parlak, desteklerinden dolayı Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'na teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR