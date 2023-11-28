Afyonkarahisar Belediyesi Halk Ekmek Büfeleri Hizmete Girdi

Afyonkarahisar Belediyesi Halk Ekmek Fabrikasının satış büfeleri kentin 9 farklı noktasında hizmete girdi. 250 gram ekmeğin 5 TL'den satıldığı büfelerden memnun olduğunu söyleyen vatandaşlar büfe sayılarının arttırılması talebinde bulundu.

Afyonkarahisar Belediyesi halk ekmek büfe satış noktaları hizmete alındı. Kentin çeşitli noktalarında 9 ayrı lokasyon da kurulan büfeler ile vatandaşların halk ekmeğe erişimi kolaylaştırıldı. Kent sakinlerinin temel ihtiyaçlarına destek olabilmek amacıyla hayata geçirilen Afyonkarahisar Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hem ekonomik hem de kaliteli ekmek hizmeti veriyor. Geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan fabrikada üretilen ekmekler yine halk ekmek büfeleri ile vatandaşlara ulaştırılıyor. Halk Ekmek Fabrikası önü, Yeşil Cami, İmaret Cami, Anıt Kafe, Devrane Kafe, Ataköy Kavşağı, Aşağı Ambaryolu, NO 03, Zafer 03 lokasyonlarında 9 farklı adreste kurulan büfelerde 15 çeşit ekmek satışı yapılıyor. Afyonkarahisar'ın tescilli lezzeti ekşi mayalı patatesli Afyon ekmeğinin de satışı yapılan büfelerde 250 gr ekmek ise 5 TL'den satışa sunuluyor. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in vizyon yatırımı Halk Ekmek Fabrikasında el değmeden üretilen hijyenik ve ekonomik ekmekler sosyal tesislerden de temin edilebiliyor.

Halk ekmek büfelerini vatandaşların hizmetine sunan Afyonkarahisar Belediyesi, sağlıklı ve yüksek gramajlı ekmekleri, kar payı gözetmeden uygun fiyatlarla vatandaşlarla buluşturmaya devam edeceği kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR