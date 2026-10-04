Afşin'de bağ bozumu başladı, üreticiler şirelik Kabarcık üzümünü topluyor

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Kahramanmaraş'a sonbaharın gelişiyle birlikte bağ bozumu başladı.

Afşin İlçesine özgü şirelik Kabarcık üzümünde hasat heyecanı yaşanırken, üreticiler günün ilk ışıklarıyla bağlara girerek olgunlaşan üzümleri tek tek topluyor.

Kızaran ve tatlanan Kabarcık üzümleri, üreticilerin makaslarıyla salkım salkım kesilerek kasalara dolduruluyor. Bağlarda yoğun mesai yaşanırken, toplanan üzümler başta pekmez olmak üzere yöresel şire ürünlerine dönüşmek üzere hazırlanıyor.

Afşin'de yıllardır sürdürülen bağ bozumu geleneği, yalnızca bir tarımsal faaliyet olarak değil, ilçenin kültürel mirasının önemli bir parçası olarak da yaşatılıyor. Üreticiler, bir yıl boyunca verdikleri emeğin karşılığını alırken, imece usulüyle sürdürülen hasat geleneği de yeni nesillere aktarılıyor.

Sabahın serinliğinde başlayan ve gün boyu devam eden hasatta bağlardan kasalar dolusu üzüm çıkarken, Afşin'in bağlarında sonbaharın renkleri ve hasadın bereketi aynı anda yaşanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı