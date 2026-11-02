Aeroflot'un 9 aylık düzeltilmiş net karı yüzde 43 azalışla 14,7 milyar rubleye indi

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Rusya'nın en büyük hava yolu şirketi Aeroflot'un düzeltilmiş net karı, 2026'nın ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43 azalarak 14,7 milyar rubleye (yaklaşık 182 milyon dolar) geriledi.

Aeroflot'un açıkladığı finansal sonuçlara göre, şirketin geliri yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,9 artarak 613,4 milyar rubleye yükseldi.

Şirketin geçen yılın aynı döneminde 25,8 milyar ruble olan düzeltilmiş net karı, bu yılın 9 ayında 14,7 milyar rubleye gerilerken net karı ise 129,8 milyar rubleden 6,3 milyar rubleye düştü.

Aeroflot'un üçüncü çeyrekteki düzeltilmiş net karı ise geçen yılın aynı dönemindeki 10,1 milyar rubleden 16,2 milyar rubleye yükseldi.

Şirketin yılın 9 ayındaki satış maliyetleri yüzde 12,2 artarak 614,2 milyar rubleye ulaşırken havacılık yakıtı giderleri yüzde 28,4 yükseldi.

Aeroflot'tan yapılan açıklamada, Rusya'daki ve yurt dışındaki havalimanlarında jet yakıtı fiyatlarının yükselmesi nedeniyle yakıt giderlerinin üçüncü çeyrekte yüzde 48,9 arttığı belirtildi.

Şirketin yer hizmetleri giderleri yüzde 10,5, personel giderleri ise yüzde 15,1 arttı.

Kaynak: AA