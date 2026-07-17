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AEDAŞ'tan abonelerine dolandırıcılık uyarısı

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Elektrik dağıtım şirketi AEDAŞ, voltaj regülatörü satışı ve sayaç değişimi bahanesiyle telefonla ücret talep eden dolandırıcılara karşı abonelerini uyardı.

Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ (AEDAŞ) şirket adını kullanarak voltaj regülatörü satışı, sayaç değişimi ve benzeri gerekçelerle ücret talep eden dolandırıcılara karşı abonelerini dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, AEDAŞ telefonla ürün satışı yapmıyor ve sayaç işlemleri için hiçbir koşulda ücret talep edilmiyor.

Kurum ve şirketlerin adları kullanılarak gerçekleştirilen dolandırıcılık girişimleri birçok ilde vatandaşları mağdur etmeye devam ederken, hizmet bölgesinde bu tür girişimlerin arttığını tespit eden AEDAŞ, abonelerine dikkatli olmaları uyarısı geldi.

Son dönemde farklı numaralardan vatandaşların telefonla aranarak voltaj regülatörü satışı, sayaç değişimi gibi gerekçelerle ücret talep edilmesine yönelik dolandırıcılık girişimleri tespit edildi.

Elektrik sayaçlarının bakım, onarım ve gerekli durumlarda değişim işlemlerinin ilgili mevzuat kapsamında yürütüldüğüne de dikkat çekilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Resmi kimlik kartı ve şirket logolu kıyafetleri ile hizmet veren görevli personelimiz bu işlemler için vatandaşlardan herhangi bir ücret talep etmez, edemez. Vatandaşlarımızın kişisel bilgileri ile banka veya kredi kartı bilgilerini kesinlikle paylaşmamalarını, şüpheli talepler karşısında herhangi bir ödeme yapmamalarını ve bu tür girişimlerle karşılaşmaları halinde durumu ilgili güvenlik birimlerine bildirmelerini önemle rica ediyoruz."

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay
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