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ADP raporu ABD'de özel sektör istihdamının eylülde 90 bin arttığını gösterdi

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ADP raporuna göre ABD'de özel sektör istihdamı eylülde 90 bin kişi artarak 73 binlik beklentiyi aştı. Hizmet sektöründe 59 bin, üretimde 31 bin artış olurken, yıllık brüt ücret artışı işinde kalanlarda yüzde 4,4, iş değiştirenlerde yüzde 7,3 oldu.

NEW ABD'de özel sektör istihdamı eylülde 90 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ADP Araştırma Enstitüsünün, Stanford Digital Economy Lab işbirliğiyle hazırladığı eylül ayına ilişkin Ulusal İstihdam Raporu yayımlandı.

Buna göre, ABD'de özel sektör istihdamı eylülde 90 bin kişi arttı. Piyasa beklentisi, özel sektör istihdamının bu dönemde 73 bin kişi artması yönündeydi.

Özel sektör istihdamında ağustosta yaşanan artışa ilişkin veri ise 38 binden 36 bine revize edildi.

Söz konusu dönemde istihdam hizmet sektöründe 59 bin, üretim sektöründe istihdam 31 bin kişi yükseldi.

ABD'de 26 milyondan fazla özel sektör çalışanının bordro bilgileri kullanılarak hesaplanan ADP verilerine göre, yıllık brüt ücret artışı eylülde işinde kalan çalışanlar için yüzde 4,4 olurken, iş değiştiren çalışanlar için yüzde 7,3 olarak kaydedildi.

ADP Araştırma Enstitüsü Başekonomisti Nela Richardson, verilere ilişkin değerlendirmesinde, raporun güçlü olduğunu belirterek, "İstihdam artışı üç aylık bir yavaşlamanın ardından yeniden hız kazandı ve ücret artışı sağlam seyrini korudu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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