ADP, Haftalık İstihdam Raporu Yayınlayacak

ABD'de insan kaynakları ve iş yönetimi hizmetleri sunan ADP, Ulusal İstihdam Raporu'nun ön tahminlerini haftalık olarak da yayımlayacağını duyurdu.

ADP'den yapılan açıklamada, söz konusu verinin bugünden itibaren her salı günü yayımlanacağı belirtildi.

Haftalık raporun özel sektör istihdamındaki değişimi göstereceği kaydedilen açıklamada, verilerin iş gücü piyasasına dair en güncel görünümü sunacağı ifade edildi.

Açıklamada, 26 milyondan fazla özel sektör çalışanının bordro verilerine dayalı olarak her ayın ilk çarşamba günü yayımlanan ve iş gücü piyasasının bir ölçütü olarak değerlendirilen aylık verilerin de yayımlanmaya devam edeceği aktarıldı.

Açıklamada, ADP'nin yeni verilerine göre, ABD'de özel sektör istihdamının 11 Ekim'de sona eren dört haftalık dönemde ortalama 14 bin 250 kişi arttığının tahmin edildiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ADP Başekonomisti Nela Richardson, haftalık olarak yayımlanan neredeyse gerçek zamanlı istihdam verilerinin, ekonominin kritik bir döneminde iş gücü piyasasına dair çok daha net bir tablo sunacağını ifade etti.