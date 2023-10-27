Adıyaman Valisi Osman Varol, Samsat ilçesinde nar hasadına katıldı

Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman'da üretim desenine ayrı bir güzellik katan Samsat ilçesinin Göltarla köyünde başlayan nar hasadına katıldı.

Her geçen yıl üretimi artırılarak Samsat ilçesinin tarımı başta olmak üzere sosyo-ekonomik yapısına ciddi katkılar sağlayan nar üretimi ilçenin geleneksel tarım algısını da değiştiriyor. Nar hasadına katılan Vali Osman Varol ve Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas ile kurum ve kuruluş müdürlerinin katıldığı nas hasadında çiftçilere hayırlı, bol ve bereketli kazançlar getirmesini dilendi.

Hasat yapan çiftçilere kolaylıklar dileyen Vali Osman Varol, aynı zamanda çiftçilerinde sorun ve sıkıntılarını dinleyerek taleplerini de tek tek not aldırdı. - ADIYAMAN