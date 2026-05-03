Adıyaman ESOB'da Duranay güven tazeledi

Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanlığı seçiminde mevcut başkan Ziya Duranay, üyelerin oylarıyla yeniden başkanlığa seçildi.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen genel kurulda mevcut başkan Ziya Duranay ile Turabi Bayır başkanlık için yarıştı. Yoğun katılımın olduğu seçimde toplam 186 delege oy kullandı. Yapılan oylama sonucunda Ziya Duranay 95 oy alırken, Turabi Bayır 86 oyda kaldı. Sandık sonuçlarına göre ayrıca 4 oy geçersiz sayılırken, 1 zarfın ise boş çıktığı belirlendi. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından salonda kısa süreli hareketlilik yaşanırken, delegeler kazanan tarafı tebrik etti. Oyların çoğunluğunu alan mevcut başkan Ziya Duranay, yeniden Adıyaman ESOB Başkanı seçildi. Seçim sonrası konuşan Duranay, kendisine destek veren tüm üyelere teşekkür ederek, esnaf ve sanatkarların sorunlarının çözümü noktasında çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti. Duranay, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, yeni dönemde de hizmet odaklı çalışmalarına devam edeceklerini belirtti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
