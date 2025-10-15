Adıyaman'da Nar Hasadı Başladı, İhracat Kapıları Açılıyor

Adıyaman'dan dünyanın 9 ülkesine ihraç edilen narın hasadı başladı.

Tansiyona iyi gelmesiyle bilinen narlar için Samsat ilçesine bağlı Göltarla köyünde hasat töreni düzenlendi. İri taneli ve bol sulu narlar kadınlar ve erkeklerin ortak çalışmasıyla hasat ediliyor. Kadınlar tarafından toplanarak kasalara yerleştirilen narlar erkekler tarafından taşınıyor.

Traktör ve kamyonlar ile soğuk havca depolarına taşınan narlar burada seçilerek, sofralık veya sıkmalık olarak ayrılıyor. Adıyaman Valisi Osman Varol, Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Merkezi gençleriyle birlikte nar hasadı yaptı.

Adıyaman'da 19 bin 250 dekarlık alanda yıllık 500 bin ton nar üretimi yapılıyor. Organik nar üretimi ise 5 bin 600 dekarlık alanda 12 bin ton nar üretimi var. Üreticilerin emekleriyle yetişen narlar, hem iç pazarda hem de ihracatta Adıyaman'ın tarımsal çeşitliliğine önemli bir katkı sağlıyor. Adıyaman'dan Amerika, Almanya, Irak, İspanya, Hollanda, başta olmak üzere 9 ülkeye ihracat yapılıyor.

Hasatla ilgili açıklamalarda bulunan Adıyaman Valisi Osman Varol, "Nar ilimiz için önemli bir meyve türü. Meyvecilikte zaten ileri bir noktada malumunuz. Narda özellikle son yıllarda önem kazanmış bir tür. 19 bin 250 dekar kadar il genelinde alanımız var. Nar üretilen alanımız var. Üretilen türünde tamamen ihracata yönelik bir tür olduğunu ve Adıyaman üretiminin büyük oranda doğrudan ihracata gittiğini buradan belirtmek istiyorum" dedi.

Adıyaman Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan ise "Şu anda yaklaşık 9 tane ülkeye ihracat yapıyoruz. Özellikle Irak, Almanya, Amerika, İspanya, Hollanda, başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine de nar ihracatı yapmaktayız. Soğuk hava depolarının olması tabi ki nar üretimini de ciddi şekilde arttırıyor. Çünkü daha önceden ekiliş alanlarımız vardı. Lakin depolamayla ilgili sıkıntılar çektiğimiz için üreticilerimiz zaman içerisinde nar üretiminden vazgeçmişti. Ancak bu tesisler yapılmaya başlandıktan sonra nar üretiminde ciddi şekilde artışlar kaydediliyor" diye konuştu. - ADIYAMAN