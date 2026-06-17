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Adıyaman'da hububat hasadı başladı

Adıyaman'da hububat hasadı başladı
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Adıyaman'da 1 milyon dekarlık alanda hububat hasadı başladı. Yetkililer, iklim şartlarının olumlu seyretmesiyle 2026 sezonunda rekoltede artış öngörüyor. Geçen yıl 230 bin ton üretim yapılmıştı.

Adıyaman'da yaklaşık 1 milyon dekarlık alanda ekilen hububatın hasadı başladı. Yetkililer, iklim şartlarının olumlu seyretmesiyle 2026 sezonunda rekoltede artış öngörüyor.

Adıyaman merkeze bağlı Kuyucak köyünde düzenlenen hasat programında konuşan Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan, Adıyaman'ın Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden biri olduğunu belirterek, hasat sezonunun üreticiler için büyük önem taşıdığını söyledi. Müdür Akkan, 2025 üretim sezonunda il genelinde 151 bin ton buğday ve 79 bin ton arpa üretildiğini, toplam hububat üretiminin yaklaşık 230 bin ton olarak gerçekleştiğini belirtti.

2026 üretim sezonunda sonbahar ve ilkbahar yağışlarının zamanında ve yeterli düzeyde gerçekleşmesinin ürün gelişimine olumlu katkı sağladığını vurgulayan Akkan, sahadan alınan ilk gözlemler ve teknik değerlendirmeler doğrultusunda bu yıl buğday ve arpa verimlerinin geçen yıla göre daha yüksek olmasının beklendiğini dile getirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığının destekleriyle üreticilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Akkan, sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması ve verimliliğin artırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Hasat döneminde zaman zaman gündeme gelen anız yakma uygulamasına da değinen Akkan, anız yakmanın toprağın verimliliğini sağlayan organik maddeler ile faydalı mikroorganizmaları yok ettiğini, toprak yapısının bozulmasına ve erozyon riskinin artmasına neden olduğunu söyledi.

Bitki artıklarının hasat sonrasında toprağa karıştırılmasının organik madde miktarını artırarak sürdürülebilir üretime katkı sunduğunu belirten Akkan, çiftçilere anız yakmaktan kaçınmaları çağrısında bulundu. Akkan, hasat sezonunun tüm üreticilere bereketli ve kazançlı geçmesini dileyerek emeği geçen çiftçilere teşekkür etti.

Daha sonra konuşan Ziraat Odası Başkanı Yaşar Özkan, 2026 yılı içerisinde yaşanan yağışlardan dolayı hasadın oldukça güzel geçtiğini dile getirerek hasadın hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Hasat programına Adıyaman Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan, Ziraat Odası Başkanı Yaşar Özkan, kurum personelleri ve çok sayıda çiftçi katıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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