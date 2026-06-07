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Adilcevaz'da fasulye ekimi başladı

Adilcevaz'da fasulye ekimi başladı
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Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Aydınlar beldesindeki çiftçiler, 2026 üretim sezonunun ilk fasulye tohumlarını toprakla buluşturdu. Yaklaşık 90 günlük yetişme sürecinin ardından dönüm başına 400-450 kilogram ürün bekleniyor.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Aydınlar beldesindeki çiftçiler, 2026 üretim sezonunun ilk fasulye tohumlarını toprakla buluşturdu.

Verimli tarım arazileriyle bölgenin önemli üretim merkezlerinden biri olan Aydınlar beldesinde yemeklik ve tohumluk fasulye ekim çalışmaları yoğun şekilde sürüyor. Tarımın bölge ekonomisindeki önemli yerini koruduğunu belirten üreticiler, bu yıl da bereketli bir sezon geçirmeyi hedefliyor. Havaların mevsim normallerinde seyretmesi ve toprak şartlarının uygun olması nedeniyle ekim çalışmalarının planlandığı şekilde devam ettiği ifade edildi.

Çiftçilerden Nuri Altılar, ekim sezonuna başladıklarını belirterek, hasat dönemine kadar yoğun bir çalışma temposu içerisinde olacaklarını söyledi. Turgut, yaklaşık 90 günlük yetişme sürecinin ardından dönüm başına 400 ile 450 kilogram arasında ürün elde etmeyi beklediklerini dile getirdi.

Adilcevaz ilçesine bağlı olan ve tarımsal üretimiyle öne çıkan Aydınlar beldesinde fasulye üretimi, hem bölge ekonomisine katkı sağlıyor hem de çok sayıda ailenin geçim kaynağını oluşturuyor. Üreticiler, sezon sonunda kaliteli ve yüksek verimli bir hasat elde etmeyi umut ediyor. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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