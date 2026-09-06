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Adilcevaz'da Buğday Ekimi Başladı

Adilcevaz'da Buğday Ekimi Başladı
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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde çiftçiler, yeni sezon için buğday tohumlarını toprakla buluşturuyor. Verimli arazilerde süren ekim çalışmalarıyla üreticiler, hava koşullarının iyi gitmesi halinde bereketli bir hasat bekliyor.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde çiftçiler, yeni üretim sezonu için tarlalarını hazırlayarak buğday tohumlarını toprakla buluşturmaya başladı.

Tarım ve hayvancılığın önemli geçim kaynakları arasında yer aldığı ilçede, sonbaharın gelmesiyle birlikte tarlalarda hareketlilik yaşanıyor. Sabahın erken saatlerinde traktörleriyle tarlalarının yolunu tutan üreticiler, toprak hazırlığı ve ekim çalışmalarını sürdürüyor. Adilcevaz'ın verimli tarım arazilerinde gerçekleştirilen buğday ekimiyle birlikte çiftçiler, önümüzdeki yılın hasadı için umutlu bir sezonun startını verdi. Üreticiler, hava şartlarının uygun seyretmesi ve yeterli yağış alınması halinde buğdayda verimli bir sezon geçirmeyi bekliyor.

Rahmi Kış isimli çiftçi, "İlçede önemli bir üretim kalemine sahip olan buğday, hem çiftçilerin gelirinde hem de bölge ekonomisinde önemli bir yer tutuyor. Üreticiler, artan girdi maliyetlerine rağmen üretime devam ederek bereketli bir sezon geçirmeyi hedefliyor" dedi.

Çiftçiler, ekim döneminin hayırlı geçmesini temenni ederken, yeni sezonda alınacak verimin yüksek olması için çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Adilcevaz'da önümüzdeki günlerde hava ve toprak şartlarına bağlı olarak ekim çalışmalarının hız kazanması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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