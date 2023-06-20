Adanalı Kadınlar İndirimli Ürünler İçin Mağaza Açılışında Yarıştı

Adana'da Televole Mağazası'nın 4. şubesinin açılışı izdiham yarattı. Kadınlar, indirimli kıyafetleri almak için birbirleriyle yarıştı. Mağaza sahibi Ufuk Doyuran, fiyatların bayrama kadar geçerli olduğunu söyledi.

Mağaza açılışı izdihama dönüştü

Adanalı kadınlar indirimli ürünleri almak için birbirleriyle yarıştı

Televole Mağazası Adana'da 4.şubesini açtı

Ufuk Doyuran: "Fiyatlar bayrama kadar geçerli"

ADANA Adana'da bir mağazanın açılışında izdiham oluştu. Kadınlar, indirimli kıyafetleri almak için birbirleriyle yarıştı.

Adana'da uzun yıllardır faaliyet gösteren Ufuk Doyuran'a ait Televole Mağazası, merkez Çukurova ilçesine bağlı Fazlı Meto Bulvarı üzerinde 4.şubesini açtı. Saat 09.00'da açılan mağazada ki indirimli kıyafetleri almak için kadınlar sabahın 5'inde sıraya girdi. Kurdele kesiminin ardından kepenklerin kaldırılmasıyla birlikte kadınlar mağazaya adeta akın etti. Bu sırada birçok kadın indirimli kıyafetleri almak için birbirleriyle yarıştı.

İHA muhabirine bilgi veren mağaza sahibi Ufuk Doyuran, "20 yıllık bir işletmeyiz. 20 yıldır bu mağaza tüm Adanalılara hitap ediyor. Yaşımdan utanmasam şuanda ağlamak istiyorum. Bayrama kadar bu fiyatlar geçerli olacak. İnsanlar çok güzel ilgi gösteriyor bizlere. Bütün mağazalarımızda bu fiyatlar geçerli olduğu için yoğunluk şuanda 4 mağazamıza bölünmüş durumda. Herkesi bekliyoruz" diye konuştu.

İndirimli kıyafetlerden almak için gelen Gülşah Sağlam ise "Saat 07.30'da geldim ve sıraya girdim. Evimin yakınında bu mağazanın açılması beni mutlu etti. Ürünler indirimli, beklediğime değecek" dedi.