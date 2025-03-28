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Adana Ticaret Odası Mart Ayı Olağan Meclis ve Müşterek Meslek Komiteleri Toplantısı Gerçekleştirildi

Adana Ticaret Odası Mart Ayı Olağan Meclis ve Müşterek Meslek Komiteleri Toplantısı Gerçekleştirildi
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Adana Ticaret Odası'nda, Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı ve Müşterek Meslek Komiteleri Toplantısı yapıldı. Toplantılarda sektör sorunları ve çözüm önerileri masaya yatırıldı, ayrıca Türkiye ve dünya ekonomisindeki gelişmeler hakkında istişarelerde bulunuldu.

Adana Ticaret Odası (ATO) Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı ve Müşterek Meslek Komiteleri Toplantısı yapıldı.

ATO Meclis Salonunda, Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Bayram'ın başkanlığında, komite üyelerinin yanı sıra yönetim kurulu ve meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen 2025 İlk Müşterek Meslek Komiteleri Toplantısında, gündemdeki konuların yanı sıra sektörlerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Müşterek Meslek Komiteleri Toplantısının ardından ATO Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısına geçildi. Meclis Başkanı İsmail Acı'nın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Bayram, geçen aya ait ATO faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi. Meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri oylandı, Türkiye ve dünya ekonomisindeki gelişmeler ile Adana iş dünyasının geleceğiyle ilgili istişarelerde bulunuldu.

Toplantıların ardından ATO Meclis Fuaye Salonunda bayramlaşma töreni ve geleneksel iftar yapıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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