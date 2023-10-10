Adana Ticaret Borsasında Buğday Fiyatları Yükseldi
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Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 8 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 8 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|7,80
|8,00
|Mısır
|Kg
|5,30
|5,50
|Ayçiçeği
|Kg
|12,50
|13,00
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|42,00
|43,00
Kaynak: AA / Ekonomi