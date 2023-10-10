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Adana Ticaret Borsasında Buğday Fiyatları Yükseldi

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Ekonomi Haberleri

Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 8 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 8 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg7,808,00
MısırKg5,305,50
AyçiçeğiKg12,5013,00
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg42,0043,00

Kaynak: AA / Ekonomi

Mısır Adana Ekonomi Haberler

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