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Adana Ticaret Borsasında Buğday Fiyatları Yükseldi

Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 8 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.