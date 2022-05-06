Adana Ticaret Borsası
AA - Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 5,50 liradan satıldı.
ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 5,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira)
|Buğday
|Kg
|5,40
|5,50
|Soya fasulyesi
|Kg
|12,00
|12,20
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|48,40
|48,50
AA / Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi
Çukurova, Ticaret, Buğday, Adana, Ekonomi, Haberler
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500