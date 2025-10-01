KOBİ'ler İçin Nefes Kredisi Dönemi Başlıyor

Adana Sanayi Odası (ADASO) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde başlatılan Nefes Kredisi'nin yeni dönemine ilişkin, "Sağlanan her destek, sadece firmalarımıza değil aynı zamanda Türkiye ekonomisine katkı sunmaktadır." ifadesini kullandı.

Kıvanç, yazılı açıklamasında, temmuz ayında sağlanan bir önceki TOBB Nefes Kredisi kapsamında 23 bin 515 firmaya toplam 30 milyar lira destek verildiğini belirtti.

KOBİ'lere katkı sunulması için hayata geçirilen çalışmada yeni dönem başvurularının yarından itibaren alınacağını aktaran Kıvanç, "Bu dönemde sağlanan yeni Nefes Kredisi, işletmelerimiz için gerçekten nefes olacaktır. Nakit akışını korumak, üretim ve istihdamın sürdürülebilmesi, yatırımların ertelenmeden devam edebilmesi açısından büyük önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

ADASO Yönetim Kurulu Başkanı Kıvanç, ülkenin büyümesi ve ihracatının artması için KOBİ'lerin güçlü olması gerektiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Sağlanan her destek, sadece firmalarımıza değil aynı zamanda Türkiye ekonomisine katkı sunmaktadır. Bu vesileyle KOBİ'lerimize verdikleri güçlü destekten dolayı başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'e, TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'na ve hükümetimize teşekkürlerimi sunuyorum."