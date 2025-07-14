Adana ESOB Başkanı Niyazi Göger'den "Terörsüz Türkiye" değerlendirmesi Açıklaması

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Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (Adana ESOB) Başkanı Niyazi Göger, "Terörsüz Türkiye" sürecinin sadece güvenlik stratejisi değil milletin geleceğe daha güçlü bakmasını sağlayacak stratejik bir vizyon olduğunu belirtti.

Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (Adana ESOB) Başkanı Niyazi Göger, "Terörsüz Türkiye" sürecinin sadece güvenlik stratejisi değil milletin geleceğe daha güçlü bakmasını sağlayacak stratejik bir vizyon olduğunu belirtti.

Göger, yazılı açıklamasında, "Terörsüz Türkiye" sürecinin, esnaf ve sanatkar camiasında büyük memnuniyetle karşılandığını ifade etti.

Sürecin, ekonomik kalkınma, toplumsal refah ve gelecek nesillerin huzur içinde yaşaması için hayati adım olduğunu belirten Göger, şu değerlendirmede bulundu:

"Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu 'Terörsüz Türkiye' kararlılığı, sadece bir güvenlik stratejisi değil milletçe geleceğe daha güçlü bakmamızı sağlayacak stratejik bir vizyondur. Türkiye ekonomisinin bel kemiğini oluşturan küçük ve orta ölçekli işletmeler, yani esnaf ve sanatkarlarımız, ancak istikrarlı ve güvenli bir ortamda büyüyebilir."

Göger, terörle mücadelenin tüm toplumun sorumluluğu olduğunu, ayrışma ve provokasyonlara prim verilmemesi gerektiğini kaydetti.

Esnaf teşkilatlarının, ülkenin birlik ve dirliği için her türlü fedakarlığı göstermeye hazır olduğunu ifade eden Göger, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Terörün tamamen sona erdiği bir Türkiye'de, sadece güvenlik değil ekonomi, kültür ve eğitim de çok daha güçlü temeller üzerinde yükselecektir. Bu hedef doğrultusunda atılan her adımı destekliyor, bu tarihi adımın atılmasında kararlılık gösteren başta Sayın Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere tüm devlet büyüklerimize şükranlarımızı sunuyoruz."

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Ekonomi
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