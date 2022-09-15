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Adana ekonomi haberleri... Adana Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Adana ekonomi haberleri... Adana Ticaret Borsası

Adana haber: Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 7 liradan satıldı.

Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 7 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg6,807,00
MısırKg5,405,60
AyçiçeğiKg10,0010,50
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg41,9042,00

Kaynak: AA / İsmihan Özgüven - Ekonomi

Mısır Adana Ekonomi Haberler

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