Haberler

Adana'daki barajların doluluk oranı mevsim yağışlarıyla arttı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da mevsim yağışları sayesinde barajlardaki su seviyeleri artış gösterdi. Yedigöze Barajı'nın doluluk oranı %100'e ulaşırken, diğer barajlar da yüksek doluluk oranları kaydetti.

Adana'da geçen yıl kuraklıktan etkilenen barajlardaki su seviyesi, mevsim yağışları sayesinde yükseldi.

Devlet Su İşleri 6. Bölge Müdürlüğünün verilerine göre, son aylardaki yağışların etkisiyle sulama ve enerji amaçlı kullanılan Yedigöze Barajı'nın doluluk oranı yüzde 100, su miktarı 301 milyon metreküp oldu.

Karaisalı ilçesinde sulama, içme suyu ve enerji ihtiyacını karşılayan, taşkın koruma görevi de üstlenen Çatalan Barajı'nın doluluk oranı yüzde 99'a, 19 milyon metreküp kapasiteye sahip Nergizlik Barajı'nın da yüzde 98'e çıktı.

Tarımsal sulama ve elektrik ihtiyacı için kullanılan Seyhan Barajı'nın doluluk oranı ise yüzde 86'ya yükseldi.

Kuraklığın etkisiyle geçen yıl su seviyesi yüzde 14'e kadar düşen Kozan Barajı da mevsim yağışlarının etkisiyle yüzde 65 doluluğa ulaştı.

Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

