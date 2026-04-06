Adana'daki barajların doluluk oranı mevsim yağışlarıyla arttı

Adana'da geçen yıl kuraklıktan etkilenen barajlardaki su seviyesi, mevsim yağışları sayesinde yükseldi.

Devlet Su İşleri 6. Bölge Müdürlüğünün verilerine göre, son aylardaki yağışların etkisiyle sulama ve enerji amaçlı kullanılan Yedigöze Barajı'nın doluluk oranı yüzde 100, su miktarı 301 milyon metreküp oldu.

Karaisalı ilçesinde sulama, içme suyu ve enerji ihtiyacını karşılayan, taşkın koruma görevi de üstlenen Çatalan Barajı'nın doluluk oranı yüzde 99'a, 19 milyon metreküp kapasiteye sahip Nergizlik Barajı'nın da yüzde 98'e çıktı.

Tarımsal sulama ve elektrik ihtiyacı için kullanılan Seyhan Barajı'nın doluluk oranı ise yüzde 86'ya yükseldi.

Kuraklığın etkisiyle geçen yıl su seviyesi yüzde 14'e kadar düşen Kozan Barajı da mevsim yağışlarının etkisiyle yüzde 65 doluluğa ulaştı.