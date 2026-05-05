Adana'da yağışlar barajların doluluk oranını artırdı

Adana'da bu yıl etkili olan yağışların ardından kentin önemli 5 barajının doluluk oranlarında yükseliş kaydedildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) 6. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, geçen yıl kuraklığın etkisiyle su seviyeleri düşen Yedigöze, Çatalan, Seyhan, Kozan ve Nergizlik barajlarının doluluk oranları mevsim yağışlarıyla arttı.

Çatalan ve Yedigöze barajlarının doluluk oranı yüzde 100, Nergizlik Barajı'nın doluluk oranı yüzde 95'e yükseldi.

Seyhan Barajı'nın doluluk oranı yüzde 87, Kozan Barajı'nın doluluk oranı ise yüzde 80'e ulaştı.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt
