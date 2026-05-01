Adana'da tarım arazileri sular altında kaldı

Adana'nın Kozan ilçesinde 29 Nisan akşamı etkili olan yaklaşık 1 saat süren sağanak ve dolu yağışı, tarım arazilerinde büyük zarara yol açtı. Eski Acarmantaş, Hamamköy ve Kamışoba mevkilerinde etkili olan yağış sonrası çok sayıda tarım arazisi sular altında kaldı. Bölgede ekili mısır, ayçiçeği ve buğday tarlaları selden olumsuz etkilendi. Sular altında kalan tarım arazileri havadan görüntülendi.

Kozan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 90 bin dekar alanda hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. Selin ardından tarlaları suyla dolan çiftçiler de mahsullerini en az zararla kurtarabilmek için traktörlerle su kanalları açarak tahliye çalışması yaptı.

Aşırı yağış ve dolu nedeniyle 150 dönüm mısır tarlası zarar gören üretici Gürkan Doğaner, "Bu sene 150 dönüm mısır ektik. Dolunun oluşturduğu masraf şu an bizim için 3 bin TL civarında. 40 dakika içinde yağmur ve dolu ile bu hasar oluştu" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı