Sıcaklar Adana'da balık satışını vurdu

Adana'da etkisini sürdüren sıcak hava, balık satışlarının yüzde 80-90 oranında düşmesine neden oldu.

Türkiye'nin en sıcak kentlerinden Adana'da etkisini sürdüren sıcak hava, balık satışlarını da olumsuz etkiledi. Yaz aylarında balık tüketiminin azaldığını ve satışların yüzde 80-90 oranında düştüğünü söyleyen esnaf, balıkların taze kalması için tezgahlarda sürekli buz kullanıldığını anlattı.

"Yaz aylarında balık satışlarımız yüzde 80-90 düşüyor"

Konuyla ilgili konuşan balıkçı esnafı Murat Özgür, balıkların taze kalması için üzerine sürekli buz attıklarını ifade ederek, "Bu şekilde koruyabiliyoruz yoksa bu sıcağa dayanamaz. Yaz aylarında balık satışlarımız yüzde 80-90 düşüyor. Millet sıcakta balık yenmeyeceğini düşünüyor. Ama zaten sıcakta yemiyorsunuz, klimalı ortamda yiyorsunuz. Biz zaten buzu tükenmeden hemen buz getirip döküyoruz, buzsuz bırakmıyoruz" dedi.

"Buz katmazsak bozuluyor"

Balıkçı işletmesi sahibi Sedat Ortaç, balıkları buzsuz bırakmadıklarını dile getirerek, "Buz katmazsak bozuluyor. Balık tüketimi yazın yüzde 80 düşüyor. Çünkü çeşitlilik az. Çupra ve levrek dışında balık yok. Fiyatlar değişmedi. Levreğin kilosu 500, çupranın kilosu ise 350'ye kadar düştü" şeklinde konuştu.

"Herkese tavsiye ederim"

Balık yemeye gelen müşterilerden Abdulkadir Fidan ise yazın balık yemenin güzel olduğunu anlatarak, "Haftada 2 defa balık yiyorum. İnsanın haftada 2 defa yemesi lazım. Doğal olduğu için bence et ve tavuktan iyidir. Balıklara devamlı buz atıyorlar, tazeliğinden muhafazanın iyi olduğu belli oluyor. Yaz kış buz atıyorlar, mecburen atmak zorundalar. Ben döner ve kebap sevmediğim için yemiyorum, onun yerine balık yiyorum. Herkese tavsiye ederim, yemeyen insan da burada yer" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı