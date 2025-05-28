Adana'da Kurbanlık Fiyatları 280 ile 310 TL Arasında Değişiyor

Adana'da kurbanlıklar görücüye çıktı: Kilo fiyatı 280 ile 310 TL arasında

ADANA - Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Adana'da kurbanlık hareketliliği başladı. Kentin farklı noktalarında kurulan hayvan pazarlarında kurbanlıklar satışa sunuldu.

Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle Adana'da kurban pazarlar kurularak satışlar başladı. Başta merkez Yüreğir ve Çukurova ilçelerinde kurulan pazarlara vatandaşlar da gelerek hem fiyat araştırması yaptı hem de uygun kurbanlık aradı. Kilograma göre kurbanlık küçükbaş koyun, keçi ve tekenin kilogram fiyatının 300 TL, büyükbaşta tosunun 310 TL, düvenin ise 280 TL olarak belirlendiği şehirde pazar haraketliliğinin önümüzdeki günlerde daha çok artmasının beklendiği ifade edildi.

"Kurbanlık koyun 13 bin liradan başlıyor"

Kurbanlık koyun satışı yapan Adem Mat, "Bu yıl hareketlilik çok. Şuanda fiyatlar 13 bin liradan başlıyor, 25 bin liraya kadar koyun var. Eğer vatandaşlar kiloyla da almak isterse 260-270 liraya kadar yardımcı oluyoruz fiyatta" dedi.

Satıcılardan Mustafa Berke Deniz ise keçi fiyatlarının ortalama 20 bin lira olduğunu belirterek, "Şuanda 20 bin liradan 40 bin liraya kadar keçimiz var. Pazarda hareketlilik iyi durumda. Bazı vatandaşlar son günü bekliyor. Ancak son gün güzel hayvan kalmıyor. Vatandaşlarımız biran önce gelip kurbanlıklarını alsın"diye konuştu.