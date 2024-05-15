Adana'da Küçükbaş Kurbanlık Fiyatları Belli Oldu

Adana Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği küçükbaş kurbanlık fiyatlarını belirledi. Koyun ve keçinin kilogram fiyatı 270 lira olarak açıklandı.

Adana Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından küçükbaş kurbanlıkların belirlenmesi için toplantı yapıldı. Toplantının ardından koyun ve keçinin kilogram fiyatı 270 lira olarak açıklandı. Büyükbaş fiyatları ve kesim ücretlerinin ise ilerleyen günlerde Adana Kasaplar Odası tarafından açıklanacağı öğrenildi. - ADANA