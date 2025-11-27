Adana'da Greyfurt Üreticileri Destekten Mağdur

Adana Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, şubat ayındaki şiddetli zirai donun greyfurt bahçelerinde de ağır hasara yol açtığını belirterek, greyfurt üreticilerinin destek programının dışında bırakılmasının doğru olmadığını söyledi.

Adana, Mersin, Hatay ve çok sayıda ili 22-25 Şubat 2025 tarihlerinde etkileyen don olaylarının narenciye üretiminde ciddi kayıplara neden olduğunu hatırlatan Doğan, çiftçilerin zarar tespit dilekçelerini tarım il ve ilçe müdürlüklerine ilettiğini ifade etti. Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanan destek ödemelerinin 20 Ekim 2025 itibarıyla üreticilerin hesaplarına yatırılmaya başlandığını anlatan Doğan,"Greyfurt da narenciye grubunun bir parçasıdır. Yaprakları ve meyvesi tamamen zarar görmüş bir ürünü kapsam dışında bırakmak üreticiyi mağdur eder" dedi.

Doğan, "Limon, mandalina ve portakal gibi ürünlerde yapılan bazı tespitlerin unutulmuş veya yanlış yazılmıştır. Ayrıca bazı parsellerde birden fazla ürün çeşidi varken yalnızca ön kısımlara bakılarak yapılan değerlendirmeler ciddi mağduriyetlere yol açmıştır. Hazırlanan icmallerde ise askı süreci işletilmediği için çiftçimiz itiraz hakkını kullanamamıştır. Çiftçimizin emeği ve yaptığı masraflar dikkate alınarak bu hatalı kararlar bir an önce gözden geçirilmeli ve düzeltilmelidir" ifadelerini kullandı

Greyfurtun limon ve erkenci portakalla birlikte dondan en çok zarar gören ürünler arasında yer aldığını vurgulayan Doğan, şöyle devam etti:

"Afet sonrası tüm üreticilerin eşit şekilde korunması esastır. Tarım ve Orman Bakanlığımızın greyfurt üreticilerini de destek kapsamına alacak şekilde düzenlemeyi yeniden değerlendirmesini bekliyoruz. TZOB Genel Başkanımız Sayın Şemsi Bayraktar'ın da ifade ettiği gibi, yaşadığımız doğal afetler, tarımsal üretimin önündeki en büyük engellerden biri olarak karşımızdadır. Bu yüzden üreticilerimizi desteklemek, doğal afetlere karşı önlemleri artırmak ve tarımsal sürdürülebilirliği sağlamak, hepimizin ortak sorumluluğudur." - ADANA