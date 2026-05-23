Adana'da erkenci şeftali hasadı başladı: Bahçede kilogramı 10-20 TL

Adana'nın Kozan ilçesinde erkenci şeftali hasadı başladı. Bahçede kilogramı 10-20 TL arasında alıcı bulan şeftaliler, yurt içi ve Irak'a gönderiliyor. Üreticiler yağışların verimi etkilediğini belirtiyor.

Türkiye'nin en önemli tarım üretim merkezlerinden Adana'da erkenci şeftali hasadı başladı. Şubat ayında açan pembe çiçekleriyle görsel şölen sunan şeftali bahçelerinde işçiler, binbir emekle hasadı sürdürüyor. Erkenci şeftalinin bahçede kilogramı 10 ile 20 TL arasında alıcı buluyor. Dönüme ortalama 2 ton verim alınan şeftaliler, yurt içi piyasanın yanı sıra Irak'a da gönderiliyor.

"Güzel bir ürün"

Üreticilerden Mükremin Kaplan, yağışların hasadı olumsuz etkilediğini belirterek, "Yağmurlar çok fazla olmasa bu sene hasat daha güzel olacaktı. Yine de milletimiz için güzel bir ürün. Bölgemiz için de çok faydalı" dedi.

Hasat yapan Emral Demir ise yaklaşık 30 dönüm alanda hasadın sürdüğünü belirterek, "Bu yıl yaklaşık 60 ton rekolte bekleniyor" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
