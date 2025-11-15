Acun Ilıcalı'dan TV8 kararı

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 TV Yayıncılık A.Ş. Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan halka arz sürecini başlatmak için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yaptığını duyurdu.

ACUN ILICALI KARARINI VERDİ

Duyuruda, yönetim kurulu tarafından şirket paylarının ortak satışı ve sermaye artırımı suretiyle halka arz edilmesine ve bu kapsamda ilgili başvuruların gerçekleştirilmesinin kararlaştırıldığı ifade edildi.

Halka arz, şirketin 3.200.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde olmak üzere, çıkarılmış sermayesinin mevcut ortağın yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanarak tamamı nakit karşılığı olarak 150.000.000 TL'den, 21.000.000 TL kadar artırılarak 171.000.000 TL'ye çıkarılması ve pay sahibi Acun Medya Holding'in şirket nezdinde sahip olduğu paylardan 14.000.000 TL nominal değerli, 14.000.000 adet payın ortak satışı yoluyla halka arz edilmesi suretiyle gerçekleştirilecek.