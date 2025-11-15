Haberler

Acun Ilıcalı'dan TV8 kararı

Acun Ilıcalı'dan TV8 kararı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 TV Yayıncılık A.Ş., sermaye artırımı ve ortak satış yöntemiyle halka arz sürecini başlatmak için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurdu.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 TV Yayıncılık A.Ş. Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan halka arz sürecini başlatmak için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yaptığını duyurdu.

ACUN ILICALI KARARINI VERDİ

Duyuruda, yönetim kurulu tarafından şirket paylarının ortak satışı ve sermaye artırımı suretiyle halka arz edilmesine ve bu kapsamda ilgili başvuruların gerçekleştirilmesinin kararlaştırıldığı ifade edildi.

Halka arz, şirketin 3.200.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde olmak üzere, çıkarılmış sermayesinin mevcut ortağın yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanarak tamamı nakit karşılığı olarak 150.000.000 TL'den, 21.000.000 TL kadar artırılarak 171.000.000 TL'ye çıkarılması ve pay sahibi Acun Medya Holding'in şirket nezdinde sahip olduğu paylardan 14.000.000 TL nominal değerli, 14.000.000 adet payın ortak satışı yoluyla halka arz edilmesi suretiyle gerçekleştirilecek.

Serhat Yılmaz
Haberler.com / Ekonomi
Suriye'nin başkenti Şam'da şiddetli patlamalar

Komşu ülkede peş peşe şiddetli patlamalar! Ölü ve yaralılar var
Gazze'de savaş yetmedi, şimdi de sular altında kaldılar! Dünyaya hayati bir çağrıları var

Savaş yetmedi, bir de sular altında kaldılar! Hayati bir çağrı var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
A Milli Takım'da sakatlık: Yıldız futbolcu aday kadrodan çıkarıldı

Yıldız futbolcu aday kadrodan çıkarıldı
Ece Vahapoğlu kansere yakalandı! İki aydır tedavi görüyor

Ünlü isim kansere yakalandı! Kemoterapi süreci başladı
Anne ve oğlunun ölümünü aydınlatacak en önemli delil de bulundu

Sır olayda düğümü çözecek en önemli delil de bulundu
23 yaşındaki işçinin feci ölümü! Beton parçaları üzerine düştü

23 yaşındaki işçinin feci ölümü! Çabaları sonuçsuz kaldı
A Milli Takım'da sakatlık: Yıldız futbolcu aday kadrodan çıkarıldı

Yıldız futbolcu aday kadrodan çıkarıldı
'Türklerle savaş olmalı' pankartı açan takıma UEFA'dan şaka gibi ceza

Bu skandal pankarta verilen cezaya bakar mısınız!
26 ilde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi: Hakan Fidan da potaya girdi

26 ilde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi: Bakan Fidan da potada
Rojin'in babası: Atletindeki kanın başka bir kadına ait olduğu söylendi

Rojin'in babasından kafa karıştıran sözler: Atletindeki kanın...
Ömer Koç'tan korkutan uyarı: Risklerle dolu bir dünya düzeni oluşuyor

Ömer Koç'tan korkutan uyarı: Maalesef gittikçe artan...
Özgür Özel: Önümüzdeki dönem CHP'de başörtülü vekiller olacak

CHP lideri Özel'den çok konuşulacak "Başörtüsü" çıkışı
Bir kentimizin kaderini değiştirecek keşif: Değerine paha biçilemiyor

Bir kentimizin kaderini değiştirecek keşif: Değerine paha biçilemiyor
Beşiktaş'ta neler oluyor? Sergen Yalçın Rafa Silva'ya fena salladı

Rafa Silva'ya fena salladı
Kenan Yıldız'ın Juventus'tan istediği maaş ortaya çıktı

Eğer olmazsa gidecek! Juventus'tan istediği maaşa bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.