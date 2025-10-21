Haberler

Acıpayam Kavunu Coğrafi İşaretle Tescillendi

Acıpayam Kavunu Coğrafi İşaretle Tescillendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde yetişen ve uygun fiyatıyla dikkat çeken Acıpayam Kavunu, TÜRKPATENT tarafından coğrafi işaret alarak tescillenmiştir. Yöresel değeriyle tüketicisini memnun eden kavun, kilogramı 10 liradan tezgahlarda yer alıyor.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde yetişen ve uygun fiyatıyla tüketicisini memnun eden Acıpayam Kavunu coğrafi işaret alarak tescillendi.

Türkiye Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından yayımlanan Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni'nin yeni sayısı, yöresel değerlerine dört yeni isim daha kazandırdı. Yeni tescillenen ürünler arasında Denizli'den Acıpayam Kavunu da yer aldı. Tezgahlarda kilogramı 10 liradan yer alan Acıpayam Kavunu hem tadı hem de uygun fiyatıyla tüketicisini memnun ediyor. Acıpayam Kavununun coğrafi işaret alarak tescillenmesi de üreticisini memnun etti. TÜRKPATENT tarafından yapılan açıklamada, bu son eklemelerle birlikte Türkiye'de tescilli coğrafi işaret sayısının 1.781'e ulaştığı bildirildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Netanyahu, Katar ve Türkiye'yi tehdit olarak görüyor

Tehdit olarak gördüğü iki ülke var: Biri Türkiye diğeri ise...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ticaret Bakanlığı: 3 ürün grubunun, posta ve hızlı kargoyla Türkiye'ye getirilmesi kısıtlandı

Alışveriş yapacaklar dikkat! 3 ürünün ülkemize getirilmesi kısıtlandı
Rojin Kabaiş'e hakaret eden şahıstan yeni video: Gözümü simsiyah ettiler

Rojin Kabaiş'e hakaret eden şahıstan yeni video
Zaman Ona İşlemiyor! Biricik Suden ağırlık antrenmanında sınır tanımadı

Zaman ona işlemiyor! Ağırlık antrenmanında sınır tanımadı
Fenerbahçe-Stuttgart maçının hakemi belli oldu

Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek
Ticaret Bakanlığı: 3 ürün grubunun, posta ve hızlı kargoyla Türkiye'ye getirilmesi kısıtlandı

Alışveriş yapacaklar dikkat! 3 ürünün ülkemize getirilmesi kısıtlandı
Hazer Amani'den Sıla evliliğiyle ilgili yıllar sonra gelen itiraf

Sıla ile evliliği neden bitti? Ünlü şeften yıllar sonra gelen itiraf
Türk futbolunun acı kaybı! 28 yaşındaki kaleci antrenmanda hayatını kaybetti

Antrenmanda hayatını kaybetti
Düğünde damada ekran kartı takıldı

Bunu da gördük! Damada takılan hediye salonu kahkahaya boğdu
İsmailağa cemaatinden 'icazet' etkinliği! Yavuz Sultan Selim Camii'ne yürüdüler

Fotoğraf İstanbul'da çekildi
'Araçta kan var' ihbarı polisi alarma geçirdi! Gerçek bambaşka çıktı

"Araçta kan var" ihbarı polisi alarma geçirdi! Gerçek bambaşka çıktı
Sürücüler dikkat! Akaryakıta indirim geliyor

Sürücüler dikkat! İndirim geliyor
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu! Aralarında PARİBU ve PAPARA da var

Jandarmadan yeni operasyon! Aralarında PARİBU ve PAPARA da var
Dünyanın en büyük takımı semt sakinlerine kaybetti

Dünyanın en büyük takımı semt sakinlerine kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.