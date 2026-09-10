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Acıpayam Çakır Havucu coğrafi işaretle tescillendi

Acıpayam Çakır Havucu coğrafi işaretle tescillendi
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DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Acıpayam ilçesine bağlı Çakır Mahallesi’nde yetiştirilen ve bölgenin önemli tarımsal değerlerinden biri olan "Acıpayam Çakır Havucu" coğrafi işaretle tescil edildi.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Çakır Mahallesi'nde yetiştirilen ve bölgenin önemli tarımsal değerlerinden biri olan "Acıpayam Çakır Havucu" coğrafi işaretle tescil edildi.

Acıpayam Kaymakamlığı tarafından Çakır Mahallesi'nde yetiştirilen ve bölgenin önemli tarımsal değerlerinden biri olan Acıpayam Çakır Havucunun coğrafi işaretle tescil edilmesi için başlattığı süreç, mutlu sonla noktalandı. 'Acıpayam Çakır Havucu', 1897 numarayla menşe adı olarak coğrafi işaret tesciline kavuştu. Acıpayam Çakır Havucunun coğrafi işaretle tescilinin bölgenin üretim kültürünün korunması, ürünün katma değerinin artırılması ve üreticinin emeğinin daha güçlü şekilde karşılık bulması açısından önemli bir kazanım olduğunu belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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