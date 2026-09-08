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Acılarını güneşten çıkartıyorlar

Acılarını güneşten çıkartıyorlar
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Gaziantep’in İslahiye ilçesinde biber hasadı başladı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde biber hasadı başladı. Toplanan biberler güneşe bırakılıp pul biber yapılıyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kırmızı biber hasadı başlarken işçilerin topladı biberler güneşe bırakılıyor. 2 gün güneşte kalan biberler daha sonra çuvallanarak fabrikalarda pul biber haline getiriliyor.

"Güneşte 2 gün kalarak pul biber oluyor"

Çiftçi Kamber Yıldırım, "Burada şuan biberin parçalama işlemi oluyor. Biberler tarlada toplanarak burada güneşe bırakılıyor. Bu biberler burada işlenecek daha sonra pul biber olacak. Bu biberler 2 gün güneşte kalacak. Burada işçiler biberlerin üzerinde yürüyerek kurumasına yardımcı oluyor. İşlem bittikten sonra biberler çuvallanacak. Toplanan biberler fabrikalara götürülerek orada pul biber olacak" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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