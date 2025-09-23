Abdi İbrahim ve Biogen'den Stratejik İşbirliği

Abdi İbrahim ve Biogen Inc., Türkiye'de nörolojik ve nadir hastalıkların tedavisinde kullanılan Biogen ilaçlarının distribütörlüğü için stratejik işbirliği yaptı.

Abdi İbrahim'den yapılan açıklamaya göre, işbirliğiyle, iki şirketin uzmanlığı ve kaynakları birleşerek, Türkiye'deki hastalara yenilikçi tedavilerin ulaştırılması hedefleniyor.

İşbirliği kapsamında iki şirket, Türkiye'de nörolojik ve nadir hastalıklarla mücadele eden hastaların yaşam kalitesini artırmak ve sağlık hizmetlerinin geleceğini geliştirmek üzere çalışmalarını sürdürecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, Türk ilaç sektöründeki 113 yıllık köklü mirası olduklarına işaret ederek, hasta odaklı yaklaşımlarından güç aldıklarını belirtti.

Biogen'in Türkiye'deki iş ortağı olarak, alandaki en ileri ve en güncel çözümleri hastalara sunmayı hedeflediklerini aktaran Barut, "İşbirliği, Türkiye'de hem hastaların hem de sağlık profesyonellerinin yenilikçi tedavilere erişimini kolaylaştırarak sağlık ekosistemine değerli katkı sağlayacak."

Biogen Kıtalararası Bölge Başkanı Fraser Hall da bilimsel çalışmalar ve yenilikçi tedavilerle hastaların yaşamını dönüştürmeye odaklandıklarını kaydetti.

Hall, "Abdi İbrahim ile yaptığımız bu işbirliği, sağlık hizmetlerini geliştirme ve tedavisi zor hastalıklarla mücadele edenlere anlamlı katkılar sunma yönündeki ortak taahhüdümüzü yansıtıyor." değerlendirmesini yaptı.