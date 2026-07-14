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Abdi İbrahim Otsuka'da üst düzey atama

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Abdi İbrahim Otsuka Genel Müdürlüğüne, 17 yıllık deneyime sahip Zeynep Alptekin Basa atandı. Basa, pazarlama ve satış direktörlüğü görevinden genel müdürlüğe yükseldi.

Abdi İbrahim Otsuka Genel Müdürlüğüne Zeynep Alptekin Basa getirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2009'da Abdi İbrahim'e katılan Basa, kariyerini, 2014'ten bu yana Abdi İbrahim Otsuka'da sürdürdü.

Atamayla Basa, ürün yönetimi, pazarlama ve satış alanlarında üstlendiği liderlik rolleriyle 17 yıllık deneyimini genel müdürlük görevine taşıyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kimya Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Basa, Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü'nde yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Profesyonel kariyerine 2005'te Draeger'de başlayan Basa, 2009'da Kıdemli Ürün Müdürü olarak Abdi İbrahim'e katıldı.

Ardından 2014'te Abdi İbrahim Otsuka bünyesine geçen Basa, Kıdemli Ürün Müdürü, Merkezi Sinir Sistemi (CNS) ve Kardiyovasküler Sistem (CVS) Pazarlama Müdürü ile CNS Grup Müdürü rollerini üstlendi, son 4,5 yılda ise Pazarlama ve Satış Direktörü olarak görev yaptı.

Yeni görevinde Basa, şirketin stratejik önceliklerine yön vererek, sürdürülebilir büyüme vizyonunu ve hasta odaklı yaklaşımını ileriye taşımak için liderlik edecek.

Kaynak: AA / Oktay Özdemir
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