Abdi İbrahim Otsuka'dan Dünya Ruh Sağlığı Günü'ne Özel Farkındalık Kampanyası

Abdi İbrahim Otsuka, 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü'ne özel "Yüklerini Paylaş, Hafifle" kampanyasıyla ruhsal hastalıklarla yaşayan bireylere ve yakınlarına yalnız olmadıklarını hatırlatmayı ve destek paylaşımı yapılmasının önemine dikkati çekmeyi hedefliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Dünya Ruh Sağlığı Günü, görünmeyen ruhsal yüklerin bireylerin günlük yaşamı, üretkenliği ve toplumsal ilişkileri üzerindeki etkilerini hatırlatmak açısından büyük önem taşıyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) verilerine göre, dünya genelinde her 8 kişiden 1'i yaşamının herhangi bir döneminde bir ruhsal rahatsızlıkla karşılaşıyor. Anksiyete bozuklukları ise bireylerin yalnızca ruh halini değil, üretkenliğini, sosyal ilişkilerini ve yaşam kalitesini de derinden etkiliyor.

Abdi İbrahim Otsuka, Dünya Ruh Sağlığı Günü'nde ruhsal hastalıklarla karşı karşıya kalanlara güçlü bir mesajla sesleniyor. Şirket, "Yüklerini Paylaş, Hafifle, Kendine ve Sevdiklerine Zaman Ayır" mesajıyla ruhsal hastalıklarla yaşayan bireylerin ve yakınlarının bu yükleri paylaşarak destek aramaktan çekinmemeleri gerektiğine dikkati çekiyor.

Abdi İbrahim Otsuka, kapsamlı bir farkındalık programı da hazırladı.

Bu kapsamda şirket, ruh sağlığına dair bilgilendirici içerikler, uzman görüşleri ve paylaşım alanları sunan "Görmezden Gelmeyelim" internet sitesi aracılığıyla toplumda farkındalığı artırmayı ve bireylerin ihtiyaç duyduklarında güvenilir kaynaklara ulaşmalarını sağlamayı hedefliyor.

Bilimsel araştırmalar, sosyal desteğin ruh sağlığı açısından önemli bir koruyucu etken olduğunu ortaya koyuyor. Sosyal ilişkileri güçlü olan bireylerde depresif belirtilerin daha hafif seyrettiği, stresle başa çıkma becerilerinin daha yüksek olduğu ve tedavi süreçlerine uyumun kolaylaştığı belirtiliyor. Bu bulgular, ruhsal yüklerin paylaşıldıkça hafiflediğini ve destek mekanizmalarının iyileşme sürecinde belirleyici rol oynadığını gösteriyor.

Yalnızlık ve sosyal izolasyon, ruh sağlığı açısından en önemli risk faktörleri arasında yer alıyor.

Yapılan araştırmalar, sosyal bağların zayıf olduğu durumlarda depresyon riskinin arttığını ve psikolojik dayanıklılığın azaldığını gösteriyor. Buna karşılık, destekleyici ilişkiler, bireyin ruhsal direncini güçlendiriyor, yaşamdan aldığı doyumu artırıyor ve zorluklarla başa çıkmasını kolaylaştırıyor.