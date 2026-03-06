Haberler

ABD, Venezuela menşeli altınla ilgili bazı işlemlere şartlı izin verdi

Yeni ABD yönetimi, Venezuela menşeli altının belirli koşullar altında ihracatını ve diğer işlemlerini serbest bıraktı. Lisansa göre, işlemleri gerçekleştiren ABD merkezli şirketler, altınla ilgili detayları düzenli olarak raporlayacak.

NEW ABD yönetimi, Venezuela altınının belirli koşullar altında ihracatı, taşınması, rafine edilmesi ve yeniden satışının gerçekleştirilmesinin önünü açtı.

ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisinin (OFAC) yayımladığı lisansla, yaptırımlar yönetmeliğiyle yasaklanan Venezuela menşeli altınla ilgili belirli faaliyetler serbest bırakıldı.

Lisansa göre, Venezuela hükümeti veya devlete ait altın madenciliği şirketi Minerven'in dahil olduğu, Venezuela menşeli altının ihracatı, satışı, tedariki, depolanması, satın alınması, teslimatı veya nakliyesi, bu altının ABD'de rafine edilmesi ve yeniden satışı için gerekli olan işlemlere, ABD'de yerleşik bir şirket tarafından yapılması koşuluyla izin verildi.

Bu işlemleri yapan şirketler için, altının tedarik zinciri, miktarı ve ödemeler gibi detayları içeren bilgileri ABD hükümetine düzenli raporlama şartı getirildi.

Rusya, İran, Kuzey Kore, Küba ve Çin bağlantılı kişilerle işlemler ile yaptırım altındaki kişi veya gemilerle işlemler, bu lisansın kapsamından hariç tutuldu.

Venezuela'da altın madenciliği, arama, üretim veya rafineri faaliyetleri veya bu faaliyetlerde bulunmak üzere ortak girişimler kurulması da kapsam dışı bırakıldı.

