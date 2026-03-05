Haberler

ABD ve Meksika, USMCA'nın gözden geçirilmesi için görüşmelere başlıyor

Güncelleme:
ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ve Meksika Ekonomi Bakanı Marcelo Ebrard, USMCA'nın ortak gözden geçirme süreci kapsamında ilk görüşme turunun yapılacağını duyurdu. Toplantının 16 Mart haftasında gerçekleşmesi planlanıyor.

ABD Ticaret Temsilciliğinden (USTR) yapılan açıklamada, müzakere heyetlerine anlaşmanın faydalarının öncelikli olarak taraf ülkelere yansımasını sağlamak için gerekli önlemler konusunda kapsam belirleme görüşmelerine başlamaları talimatı verildiği aktarıldı.

Açıklamada, bölge dışından yapılan ithalata bağımlılığın azaltılması, menşe kurallarının güçlendirilmesi ve Kuzey Amerika tedarik zincirlerinin güvenliğinin artırılmasının bu önlemler arasında yer aldığı ifade edildi.

Heyetlerin ilk toplantısının 16 Mart haftasında yapılmasının öngörüldüğü belirtilen açıklamada, heyetlerin ortak gözden geçirme sürecinin bir parçası olarak düzenli aralıklarla bir araya gelmesinin beklendiği kaydedildi.

