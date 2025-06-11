ABD ve Çin Arasındaki Ticaret Anlaşması: Tarife Oranları Belli Oldu

ABD ve Çin Arasındaki Ticaret Anlaşması: Tarife Oranları Belli Oldu
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ABD Başkanı Trump, Çin ile ulaşılan ticaret anlaşmasında ABD'nin yüzde 55, Çin'in ise yüzde 10 tarife uygulayacağını açıkladı. Anlaşmanın nihai onayının iki liderin onayına bağlı olduğu belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile varılan anlaşmada ABD'nin yüzde 55, Çin'in ise yüzde 10 tarife uygulayacağını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmesine dair paylaşımda bulundu. Trump, Çin ile anlaşmaya vardıklarını, ancak anlaşmanın kendisi ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in nihai onayına bağlı olduğunu belirtti.

Trump, Çin'in gerekli tüm nadir toprak elementlerini sağlayacağını kaydederek "Aynı şekilde, Çinli öğrencilerin de kullandığı kolejlerimizi ve üniversitelerimizi de dahil olmak üzere, üzerinde anlaştığımız şeyleri biz de Çin'e sağlayacağız. Toplamda yüzde 55 tarife uyguluyoruz, Çin ise yüzde 10 uyguluyor. İlişkiler harika. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkürler" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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