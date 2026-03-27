Haberler

ABD'de tüketici güven endeksi martta aşağı yönlü revize edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Michigan Üniversitesi tarafından açıklanan mart ayı tüketici güven endeksi, 3,3 puan azalışla 53,3 oldu. Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi ise son 2 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı tüketici güven endeksinin mart ayına ilişkin nihai verilerini açıkladı.

Buna göre tüketici güven endeksi, martta 3,3 puan azalışla 53,3 oldu ve yılın en düşük seviyesini kaydetti.

Söz konusu veri aşağı yönlü revize edilirken, bu aya ait öncü veri 55,5 olarak açıklanmıştı.

Tüketici güven endeksi şubat ayında ise 56,6 olarak kaydedilmişti.

Amerikalıların finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi martta 0,8 puan azalarak 55,8'e geriledi.

Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi aynı dönemde 4,9 puan azalışla 51,7'ye düştü.

Kısa vadeli enflasyon beklentisi yükseldi

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, martta Nisan 2025'ten bu yana en yüksek puanda aylık artışını kaydetti ve yüzde 3,4'ten 3,8'e çıktı.

Uzun vadeli enflasyon beklentileri ise martta yüzde 3,3'ten 3,2'ye indi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, İran çatışması sonrasında hem artan benzin fiyatları hem de dalgalı finans piyasaları nedeniyle, özellikle orta ve yüksek gelirli tüketiciler ile hisse senedi varlığına sahip tüketicilerin güveninde büyük düşüşler yaşadığını belirtti.

Genel olarak, kısa vadeli ekonomik görünümün yüzde 14, gelecek bir yıl için beklenen kişisel finansal durumun ise yüzde 10 gerilediğine değinen Hsu, uzun vadeli beklentilerdeki azalışın ise sınırlı kaldığını ifade etti.

Hsu, "Bu eğilimler, tüketicilerin şu anda son dönemdeki olumsuz gelişmelerin gelecekte devam etmesini beklemediklerini gösteriyor. Ancak İran çatışması uzarsa veya yüksek enerji fiyatları genel enflasyona yansırsa bu görüşler değişebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun
10 bin asker sevki sonrası gerilim tırmanıyor! Rusya’dan ABD’ye rest

Savaşta bir ilk! ABD’nin son hamlesine Rusya'dan rest geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek

İran, bir kez daha savaştaki en büyük kozuna sarıldı

Tartışma yaratan görüntü! Yorumu size bırakıyoruz

Yorumu size bırakıyoruz!
Sevgilisi tarafından terk edilen kadının paylaşımı olay oldu

Sevgilisi tarafından terk edilen genç kızın paylaşımına bakın

4 cezaevi aracı birbirine girdi; 6'sı jandarma 17 kişi yaralandı

4 cezaevi sevk aracı TEM'i savaş alanına çevirdi! 17 kişi yaralandı
İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek

İran, bir kez daha savaştaki en büyük kozuna sarıldı

Akın Gürlek'ten tapuda '30 bin lira' ifadesine düzeltme! Limit meğer çok başkaymış

Bakan'dan "30 bin lira" ifadesine düzeltme! Limit meğer çok başkaymış
''Türk olmak isterdim'' diyen Marcao, İspanyol vatandaşlığına geçti

''Türk olmak isterdim'' diyen Marcao, o ülkenin vatandaşlığına geçti